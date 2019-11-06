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Alles außer Sex

Ich, mein Körper und er

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
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Folge 4: Ich, mein Körper und er

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das triste Single-Dasein scheint für Minza vorbei, als sie Jochen trifft, einen gut aussehenden, charmanten und witzigen Mann. Die Tatsache, dass er blind ist, macht ihn umso attraktiver für Minza, die sich unsterblich in Jochen verliebt. Frenzy und Nic wollen unbedingt ein Kind - und Edda glaubt, in Rudolf auch schon den richtigen Samenspender für sie gefunden zu haben. Indes gehen Frieder und Valerie auf Shopping-Tour. Doch Valeries neues sexy Outfit hat böse Nebenwirkungen ... Rechte: ProSieben

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