Ich, mein Körper und erJetzt kostenlos streamen
Alles außer Sex
Folge 4: Ich, mein Körper und er
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das triste Single-Dasein scheint für Minza vorbei, als sie Jochen trifft, einen gut aussehenden, charmanten und witzigen Mann. Die Tatsache, dass er blind ist, macht ihn umso attraktiver für Minza, die sich unsterblich in Jochen verliebt. Frenzy und Nic wollen unbedingt ein Kind - und Edda glaubt, in Rudolf auch schon den richtigen Samenspender für sie gefunden zu haben. Indes gehen Frieder und Valerie auf Shopping-Tour. Doch Valeries neues sexy Outfit hat böse Nebenwirkungen ... Rechte: ProSieben
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Alles außer Sex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben