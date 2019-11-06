Stille Nacht, heimliche NachtJetzt kostenlos streamen
Alles außer Sex
Folge 7: Stille Nacht, heimliche Nacht
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Edda und ihr Polizist Klaus genießen Kuschelsex, doch er macht mit der Zeit Andeutungen, dass er es an der Zeit findet für mehr als nur Knutschen und reine Zärtlichkeiten - Edda geht auf seine Avancen nicht ein. Frenzys Beziehung zu Stefan vertieft sich - sogar Paul akzeptiert sie als neue Mutter. Während Valerie unter ihrem (Fast-)Seitensprung furchtbar leidet, will Minza die Trennung von Philip endlich überwinden und eine neue Beziehung eingehen - mit fatalen Folgen ... Rechte: ProSieben
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Alles außer Sex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben