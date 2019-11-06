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Alles außer Sex

Stille Nacht, heimliche Nacht

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 06.11.2019
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Alles außer Sex

Folge 7: Stille Nacht, heimliche Nacht

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Edda und ihr Polizist Klaus genießen Kuschelsex, doch er macht mit der Zeit Andeutungen, dass er es an der Zeit findet für mehr als nur Knutschen und reine Zärtlichkeiten - Edda geht auf seine Avancen nicht ein. Frenzys Beziehung zu Stefan vertieft sich - sogar Paul akzeptiert sie als neue Mutter. Während Valerie unter ihrem (Fast-)Seitensprung furchtbar leidet, will Minza die Trennung von Philip endlich überwinden und eine neue Beziehung eingehen - mit fatalen Folgen ... Rechte: ProSieben

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