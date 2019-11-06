Alles außer Sex
Folge 8: Der Morgen danach
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Edda und Philip haben die Nacht miteinander verbracht - infolge ihres Alkoholrausches können sie sich aber nicht erinnern, ob wirklich etwas "passiert" ist. Als Minza davon erfährt, will sie mit beiden nichts mehr zu tun haben. Für Valerie beginnt der Neujahrstag mit einem Schock: Ein Anrufer erpresst sie und fordert Geld, damit er Frieder nicht von seinem Sohn erzählt, den er angeblich während eines Kongresses in Rio mit der Schwester des Erpressers gezeugt haben soll. Rechte: ProSieben
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Alles außer Sex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben