Die Harten und die ZartenJetzt kostenlos streamen
Alles außer Sex
Folge 1: Die Harten und die Zarten
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Minza filmt sich und Philip aus Versehen beim Sex - und ist beim Ansehen des Bandes überzeugt, sich im Bett absolut furchtbar anzuhören. Das Gegenteil ist bei Philip der Fall: Ihre Stimme turnt ihn richtig an! Während Frenzy glaubt, in Giorgio endlich den Mann fürs Leben gefunden zu haben, hat Edda wieder mal eine Affäre - nur missachtet sie diesmal ihre eiserne Regel "Wach nie bei ihm auf!". Valerie will indes herausfinden, ob sie und Frieder wirklich das perfekte Paar sind ... Rechte: ProSieben
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alles außer Sex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben