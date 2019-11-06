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Alles außer Sex

Die Harten und die Zarten

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Die Harten und die Zarten

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Alles außer Sex

Folge 1: Die Harten und die Zarten

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Minza filmt sich und Philip aus Versehen beim Sex - und ist beim Ansehen des Bandes überzeugt, sich im Bett absolut furchtbar anzuhören. Das Gegenteil ist bei Philip der Fall: Ihre Stimme turnt ihn richtig an! Während Frenzy glaubt, in Giorgio endlich den Mann fürs Leben gefunden zu haben, hat Edda wieder mal eine Affäre - nur missachtet sie diesmal ihre eiserne Regel "Wach nie bei ihm auf!". Valerie will indes herausfinden, ob sie und Frieder wirklich das perfekte Paar sind ... Rechte: ProSieben

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