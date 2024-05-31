Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alte Baukunst neu entschlüsselt

Teotihuacán

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 31.05.2024
Teotihuacán

Alte Baukunst neu entschlüsselt

Folge 3: Teotihuacán

45 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12

Die gigantischen Pyramiden von Teotihuacan in Mexiko bergen düstere Geheimnisse. An vielen Stellen fanden Archäologen menschliche Überreste, die aus vergangenen Opferritualen stammen. Welche Erkenntnisse zogen die Wissenschaftler über diese antike Zivilisation, die ihre Stadt vor über 1.400 Jahren so plötzlich verließ?

