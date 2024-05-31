Alte Baukunst neu entschlüsselt
Folge 3: Teotihuacán
45 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
Die gigantischen Pyramiden von Teotihuacan in Mexiko bergen düstere Geheimnisse. An vielen Stellen fanden Archäologen menschliche Überreste, die aus vergangenen Opferritualen stammen. Welche Erkenntnisse zogen die Wissenschaftler über diese antike Zivilisation, die ihre Stadt vor über 1.400 Jahren so plötzlich verließ?
Genre:Wissenschaft, Geschichte, Dokumentation
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Windfall Films