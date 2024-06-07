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Alte Baukunst neu entschlüsselt

Stonehenge

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 07.06.2024
Stonehenge

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Alte Baukunst neu entschlüsselt

Folge 7: Stonehenge

44 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12

Das Megalith-Bauwerk Stonehenge in England gehört zu den größten Mysterien weltweit. Neue Technologien enthüllen nun jedoch die dunkelsten Geheimnisse der Steinformation: Antike Magie, brutale Morde und Handel aller Art fanden dort statt.

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