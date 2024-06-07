Alte Baukunst neu entschlüsselt
Folge 7: Stonehenge
44 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Das Megalith-Bauwerk Stonehenge in England gehört zu den größten Mysterien weltweit. Neue Technologien enthüllen nun jedoch die dunkelsten Geheimnisse der Steinformation: Antike Magie, brutale Morde und Handel aller Art fanden dort statt.
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Alte Baukunst neu entschlüsselt
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Genre:Wissenschaft, Geschichte, Dokumentation
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Windfall Films