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Alte Baukunst neu entschlüsselt

Ankor Wat

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 31.05.2024
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Alte Baukunst neu entschlüsselt

Folge 5: Ankor Wat

45 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12

Angkor Wat ist der größte Tempel der Welt. Archäologen versuchen herauszufinden, warum er ausgerechnet mitten im Dschungel erbaut wurde. Das wohl dunkelste Geheimnis, das bei Ausgrabungen entdeckt wurde, ist eine Art Wiederbelebungsmaschine für einen König, den seine Anhänger wie einen Gott verehrten.

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