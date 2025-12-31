Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mörderische Begierde

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 07.01.2026
Folge 1: Mörderische Begierde

44 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

In Vermont findet ein Mann das Auto seiner Freundin auf einer dunklen Straße. Ihr zweijähriger Sohn sitzt auf der Rückbank, doch von seiner Mutter fehlt jede Spur ...

