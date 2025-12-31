American Detective
Folge 1: Mörderische Begierde
44 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
In Vermont findet ein Mann das Auto seiner Freundin auf einer dunklen Straße. Ihr zweijähriger Sohn sitzt auf der Rückbank, doch von seiner Mutter fehlt jede Spur ...
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH