American Detective
Folge 8: Tod auf der Treppe
44 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Die Leiche einer Frau wird in der Nähe eines Obdachlosenlagers in Seattle gefunden. Die Ermittler stellen fest, dass es Parallelen zu einem weiteren kürzlich aufgetretenen Fall gibt. Haben sie es mit einem Serienmörder zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
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