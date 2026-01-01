American Detective
Folge 3: Dunkle Schatten
44 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Der Sturz aus einem Hochhausapartment in Miami bedeutet für einen Mann den sicheren Tod. Die Ermittler müssen feststellen, ob es sich um Selbstmord oder Mord handelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH