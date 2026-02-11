American Detective
Folge 7: Der mörderische Pilot
45 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
21 Jahre lang war Lieutenant Joe Kenda als Ermittler auf Mörderjagd. Im Laufe der Jahre ist der Profi auf Fälle gestoßen, die jeder Logik trotzen. Kenda berichtet von verworrenen Ermittlungen voller Tücken, Fallen und Wendungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen