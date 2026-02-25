Amerikanischer AlbtraumJetzt kostenlos streamen
American Detective
Folge 9: Amerikanischer Albtraum
44 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Die Leiche eines IT-Spezialisten wird in einer mit Wasser gefüllten Badewanne aufgefunden. Die Ermittler tappen zunächst im Dunkeln, bis sie auf eine Reihe beunruhigender Sprachnachrichten stoßen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen