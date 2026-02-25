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American Detective

Amerikanischer Albtraum

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 25.02.2026
Amerikanischer Albtraum

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American Detective

Folge 9: Amerikanischer Albtraum

44 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Die Leiche eines IT-Spezialisten wird in einer mit Wasser gefüllten Badewanne aufgefunden. Die Ermittler tappen zunächst im Dunkeln, bis sie auf eine Reihe beunruhigender Sprachnachrichten stoßen.

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