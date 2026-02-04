American Detective
Folge 6: Die stumme Zeugin
45 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein schreckliches Verbrechen erschüttert eine ruhige Kleinstadt in Maryland: Ein einheimisches Ehepaar wird in seinem Schlafzimmer brutal ermordet. Könnte die Aussage der behinderten Tochter der Ehefrau zur Aufklärung der Morde beitragen? Schließlich war sie die einzige Zeugin ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen