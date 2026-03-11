American Detective
Folge 1: Der Tote im Jagdhaus
44 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Der ehemalige Bürgermeister von Potowan Point, Ohio, wird tot in seiner Jagdhütte aufgefunden. Ermittler Ryan Allar und sein Team müssen zunächst das Motiv hinter dem Mord klären.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen