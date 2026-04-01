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American Detective

Tödliche Trennung

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 08.04.2026
Tödliche Trennung

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American Detective

Folge 5: Tödliche Trennung

44 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Die Leiche eines talentierten jungen Radiomoderators wird am Straßenrand im Süden von Houston gefunden. Detective Brian Harris will herausfinden, wer hinter dem Verbrechen steckt und stößt auf eine tragische Geschichte von Liebe und Betrug.

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