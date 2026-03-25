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American Detective

Mord in Panik

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 25.03.2026
Mord in Panik

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American Detective

Folge 3: Mord in Panik

44 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Der Mord an einem jungen Unternehmer in seinem Familienhaus erschüttert die Einwohner einer wohlhabende Küstengemeinde. Um den Täter zu fassen, muss Ermittler Dale Mason einer Verschwörung auf den Grund gehen und eine Bande professioneller Verbrecher überlisten.

Weitere Folgen in Staffel 2

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