American Detective
Folge 3: Mord in Panik
44 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Der Mord an einem jungen Unternehmer in seinem Familienhaus erschüttert die Einwohner einer wohlhabende Küstengemeinde. Um den Täter zu fassen, muss Ermittler Dale Mason einer Verschwörung auf den Grund gehen und eine Bande professioneller Verbrecher überlisten.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen