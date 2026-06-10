American Detective
Folge 9: Die Wasserleiche
44 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 16
Ein grausiger Fund erschüttert die Thunder Bay: Ein Fischer stößt auf eine zerstückelte Leiche im Wasser. Die Ermittlungen geraten ins Stocken - bis ein mutiger junger Zeuge den entscheidenden Hinweis liefert und eine schockierende Wahrheit ans Licht bringt.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen