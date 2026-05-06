American Detective
Folge 11: Ein teuflischer Plan
44 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Zwei Frauen aus South Carolina erhalten Morddrohungen und machen vor ihren Haustüren eine unvorstellbare Entdeckung: Müllsäcke mit abgetrennten menschlichen Körperteilen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen