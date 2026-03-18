American Detective
Folge 2: Der Schweigecode
44 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Nachdem eine junge Mutter auf den Straßen von Washington, D.C. spurlos verschwindet, muss Detective Jackie Middleton einer kaltblütigen Verschwörung auf den Grund gehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
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