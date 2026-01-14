Amika
Folge 10: Seltsame Tischmanieren
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel ist hin- und her gerissent. Lügen haben kurze Beine und Wahrheit währt am längsten. Aber sie hat Angst davor, den lieb gewonnenen Job im Reitstall wieder zu verlieren. Marie-Claire und Oliver wollen ihren Eltern einen Streich spielen, indem sie sich wie dressierte Kinder von spießigen Eltern aufführen. Sie sind vollkommen overdressed und ohne jede jugendliche Leichtigkeit. Nachdem die Eltern ihren Plan durchschaut haben, behandeln sie sie wie bezahltes Personal. Marie-Claire und Oliver merken schnell, dass sie sich ein Eigentor geschossen habe.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3: Studio100