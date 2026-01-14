Amika
Folge 5: Amika braucht Hilfe
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel hat ein schlechtes Gewissen, da sie Till angelogen hat. In der Nacht durchsucht sie heimlich das kleine Zimmer ihrer toten Mutter. Sie erfährt, dass sie vieles mit ihr gemeinsam hat. Amika wird in seinem abgelegenen Stall immer wilder und unberechenbarer. Jan weiß nicht, was er tun soll und bittet seinen Großvater um Hilfe. Der gibt Amika starke Beruhigungsmittel, damit das Pferd sich nicht verletzt oder andere zu Schaden kommen. Jan muss dringend etwas unternehmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6