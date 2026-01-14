Nichts als Ärger mit AmikaJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 18: Nichts als Ärger mit Amika
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Elli erzählte wortreich, dass sie einem weißen Monsterpferd begegnet ist und droht der Familie De La Fayette mit einer Klage wegen versuchten Totschlags. Merel bekommt zu ihrem 16. Geburtstag als große Überraschung das restaurierte Puppenhaus ihrer Mutter. Sie findet den Schlüssel zu einem Schatzkästchen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6