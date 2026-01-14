Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Ein Brief für Merel

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
Ein Brief für Merel

Ein Brief für MerelJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 19: Ein Brief für Merel

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Herbert bringt die vollkommen aufgelöste Elli nach Hause. Marie-Luise und Jan schaffen es, Amika einzufangen und ihn zurück in den normalen Stall zu den anderen Pferden zu bringen. Marie-Claire sucht Trost bei ihrer Freundin Hedwig. Die beiden verwöhnten Mädchen sind sich einig, dass es vollkommen normal für ein armes Mädchen wie Merel ist, sich eifersüchtig zu gebärden und ihnen, den Schönen und Reichen, ihren Lebensstil zu missgönnen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 Kids
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen