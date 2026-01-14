Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merels Vater entdeckt die schmutzigen Reitstiefel von seiner verstorbenen Frau., Da Merel beschlossen hat, nicht mehr auf den Reiterhof zu gehen, sieht sie auch keinen Grund mehr, ihrem Vater die Wahrheit zu sagen. Nach einem kurzen Streit versöhnen sie sich wieder und Till bereitet für Merel einen wunderschönen Geburtstag vor. Marie-Claire hat gehofft, dass Chanel Casper zu ihrem Geburtstag eingeladen hat. Die hat an alles andere gedacht, aber nicht an die Geburtstagseinladung. Also muss Marie-Claire selbst zum Telefon greifen und ihn anrufen. Casper fühlt sich geschmeichelt und sagt zu. Marie-Claires Eltern machen sich große Mühe und schmücken das Haus liebvoll..

