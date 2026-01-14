Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amika

Pferdemist und andere Düfte

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Pferdemist und andere Düfte

Pferdemist und andere DüfteJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 4: Pferdemist und andere Düfte

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel befolgt die falschen Anweisungen von Marie-Claire und Chanel. Sie streut teures Futter in die Boxen und reibt die Sättel mit stinkendem Fett ein. Daraufhin wird sie von Marie-Luise entlassen und muss sofort gehen. Der Pferdepfleger Jan sieht jedoch, was für ein fleißiges Mädchen die neue Stallhilfe ist und setzt sich für sie ein. Marie-Luise gibt Merel eine zweite Chance. Marie-Claire überlegt, wie sie Caspers Aufmerksamkeit erlangen kann und bittet Chanel, ihr dabei zu helfen.

