13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Luise fordert von ihrer Tochter, dass sie ihrem Vater die Wahrheit über Amika sagt. Herbert ist entschlossen, den Spezialisten kommen zu lassen, um die Ursache für Amikas Verhalten rauszufinden. Marie-Claire findet übers Internet die Telefonnummer eines Pferdeinteressenten und ruft ihn an, um ihm Amika zum Kauf anzubieten.
