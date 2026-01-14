Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 28vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel versteckt Julie unter dem Küchentisch, während Till Pommes für sich und seine Tochter zubereitet. Während er kocht, unterhalten sich Julie und Merel über das Schicksal von Amika. Marie-Claire versucht hinter dem Rücken ihres Vaters, Amika zu verkaufen. Der Käufer bittet um einen Tag Bedenkzeit. In der Zwischenzeit spielt Marie-Claire ihrem Vater das trauernde Mädchen vor.

