Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 29vom 14.01.2026
Folge 29: Operation Z Girls

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Oliver und Ingo setzen ihren Plan in die Tat um. Jan kreuzt bei Merel und Till auf. Er nutzt die Chance und versucht, Till davon zu überzeugen, dass es Merels ganzes Glück sei, im Reitstall zu arbeiten. Doch statt einzulenken, wird Till furchtbar wütend und zerreißt sogar Jan’s Visitenkarte. Er fordert Jan und Julie unsanft auf zu gehen. Merel zieht sich traurig in ihr Zimmer zurück..

Studio 100 International
