Folge 29: Operation Z Girls
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Oliver und Ingo setzen ihren Plan in die Tat um. Jan kreuzt bei Merel und Till auf. Er nutzt die Chance und versucht, Till davon zu überzeugen, dass es Merels ganzes Glück sei, im Reitstall zu arbeiten. Doch statt einzulenken, wird Till furchtbar wütend und zerreißt sogar Jan’s Visitenkarte. Er fordert Jan und Julie unsanft auf zu gehen. Merel zieht sich traurig in ihr Zimmer zurück..
