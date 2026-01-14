Amika
Folge 37: Gewissensbisse
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Julie hat von dem falschen Spiel um Amika die Nase voll und sagt ihrem Bruder Jan ganz klar, dass sie lieber den Stall verlässt, als weiterhin zu lügen und Amika seinem Schicksal zu überlassen. Auch Jan merkt, dass es Zeit wird zu handeln, koste es was es wolle. Er fasst sich ein Herz und geht zu seinem Chef Herrn De La Fayette.
