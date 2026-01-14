Reitunterricht mit verbundenen AugenJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 44: Reitunterricht mit verbundenen Augen
Marie-Claire ist außer sich vor Wut und verletzter Eitelkeit. Sie versucht ihren Vater dazu zu überreden, Casper zu entlassen. Da Herbert jedoch andere Probleme hat und hohen Besuch erwartet, hat er keine Lust dazu, auf die Extravaganzen seiner Tochter einzugehen. Also versucht Marie-Claire sich mit Hilfe einer Intrige an Casper und Hedwig zu rächen. Sie erzählt ihrer Freundin Chanel, dass ihr Vater darüber nachdenkt, einen neuen Cheftrainer einzustellen. Natürlich achtet sie darauf, dass Casper in der Nähe ist und diese schockierende Nachricht ganz sicher mit anhören muss. Merel, Jan und Amika verbringen ihre ersten Stunden gemeinsam auf einer Koppel im Wald. Jan gibt Merel Reitunterricht. Er hilft ihr dabei, Vertrauen zu Amika aufzubauen. Die beiden schaffen es, Amika unbemerkt in seinen Stall zurückzubringen, und verabreden sich zur nächsten Reitstunde im Wald.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick