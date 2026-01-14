Strafpunkte für die Z GirlsJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 47: Strafpunkte für die Z Girls
Chris lässt sämtliche Mädchen des Reiterhofs, also auch Marie-Claire, Chanel und Hedwig, ein Konditionstraining absolvieren. Im Anschluss daran müssen sie einen Fragebogen ausfüllen.. Marie-Claire ist verzweifelt, denn sie möchte unbedingt am Frühlings-Springreiten teilnehmen. Aber nur die zwei Besten werden von jedem Reiterhof ausgewählt. Sie greift zu einer List und gibt Chanels Arbeit unter ihrem Namen ab. Chris erwischt sie. Merels Reitunterricht läuft immer besser. Aber auch sie muss einen Rückschlag hinnehmen, weil sie vom Pferd fällt und sie sich das Bein leicht verletzt. Merel ist verzweifelt und kommt zu spät zur Verabredung mit ihrem Vater. Till hat sich intensiv und voller Freude auf die Prüfung vor dem Erfinderausschuss vorbereitet. Jetzt wartet er voller Sehnsucht auf seine Tochter Merel, die ihm versprochen hatte, sein aufblasbares Anzug-Zelt gemeinsam mit ihm zu präsentieren.
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