Die heimliche Reiterin

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 49vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel ist davon überzeugt, dass sie nie wieder auf ein Pferd steigen wird. Der Sturz von Amika hat ihr gezeigt, wie gefährlich dieser Sport ist, und dass ihr Vater sehr wahrscheinlich Recht hat. Als sie jedoch im Tagebuch ihrer Mutter liest, dass diese ein ähnliches Erlebnis hatte, und von ihrem Großvater den Rat bekam, aufzugeben, entscheidet sie sich, weiter auf Amika zu trainieren und am Frühjahrsspringen teilzunehmen. Julie und Jan sind vollkommen aus dem Häuschen und schenken ihr als Überraschung eine komplette Reitausrüstung. Oliver wittert seine Chance, auch weiterhin seine Hausaufgaben nicht machen zu müssen. Er belauscht Jan, als er mit Merel über das Springreiten redet und versucht, seine Schwester mit seinem Halbwissen zu erpressen. Doch Marie-Claire will Fakten. Also macht sich Oliver auf die Suche nach Details und wird fündig. Im Internet findet er die Geschichte über Sofie Richter und ihre kleine Tochter Merel. Bingo! Chris verliest die Namen der beiden Reiterinnen, die in diesem Jahr den Reitstall der De La Fayettes vertreten werden. Es sind Hedwig und Marie-Claire.

