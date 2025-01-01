Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angstphase

Angst vor Achterbahnen

Angst vor Achterbahnen

Angstphase

Folge 1: Angst vor Achterbahnen

10 Min.Ab 6

Ein Ausflug in den Vergnügungspark ist für die meisten Leute ein großer Spaß. Leider nicht für Barry: Sein Manager Elvis lockt ihn unter falschem Vorwand in einen der größten Freizeitparks, damit er sich seiner riesigen Angst vor Achterbahnen stellen kann. Und dann taucht Elvis nicht mal selbst auf, um Barry leiden zu sehen. Wird er sich trotzdem trauen und seine Rollercoaster-Panik besiegen?

