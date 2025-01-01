Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angstphase

Angst vorm Fliegen

JoynStaffel 1Folge 5
Angst vorm Fliegen

Angst vorm FliegenJetzt kostenlos streamen

Angstphase

Folge 5: Angst vorm Fliegen

12 Min.Ab 6

Barry ist ein gefragter Entertainer und überall auf der Welt gern gesehen. Er kann es also nicht vermeiden, gelegentlich ins Flugzeug zu steigen. Wegen seiner Flugangst ist aber schon ein normaler Linienflug der reinste Horror für ihn. Doch wie sieht es eigentlich mit einer kleinen Propellermaschine aus? Und muss er wirklich alleine mit dem Fallschirm aus dem Flieger springen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Angstphase
Joyn
Angstphase

Angstphase

Alle 1 Staffeln und Folgen