Angstphase
Folge 5: Angst vorm Fliegen
12 Min.Ab 6
Barry ist ein gefragter Entertainer und überall auf der Welt gern gesehen. Er kann es also nicht vermeiden, gelegentlich ins Flugzeug zu steigen. Wegen seiner Flugangst ist aber schon ein normaler Linienflug der reinste Horror für ihn. Doch wie sieht es eigentlich mit einer kleinen Propellermaschine aus? Und muss er wirklich alleine mit dem Fallschirm aus dem Flieger springen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Angstphase
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6