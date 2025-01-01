Angstphase
Folge 6: Angst vorm Bungee Jumping
11 Min.Ab 12
Willkommen im spanischen Lloret de Mar! Barry und Elvis wollen dort aber nicht feiern, sondern sich einer weiteren Angstphase-Challenge stellen. Bungee-Jumping-Veranstalter Xabi und sein Team tun ihr Bestes, um Barry zu einem Sprung zu überreden. Doch diesmal scheint er noch weniger Bock zu haben als in den Wochen zuvor. Wird sich Barry trauen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Angstphase
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12