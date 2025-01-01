Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angstphase

Angst vorm Bungee Jumping

JoynStaffel 1Folge 6
Angst vorm Bungee Jumping

Angst vorm Bungee JumpingJetzt kostenlos streamen

Angstphase

Folge 6: Angst vorm Bungee Jumping

11 Min.Ab 12

Willkommen im spanischen Lloret de Mar! Barry und Elvis wollen dort aber nicht feiern, sondern sich einer weiteren Angstphase-Challenge stellen. Bungee-Jumping-Veranstalter Xabi und sein Team tun ihr Bestes, um Barry zu einem Sprung zu überreden. Doch diesmal scheint er noch weniger Bock zu haben als in den Wochen zuvor. Wird sich Barry trauen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Angstphase
Joyn
Angstphase

Angstphase

Alle 1 Staffeln und Folgen