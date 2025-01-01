Angstphase
Folge 8: Angst vor Wasser
12 Min.Ab 12
Das große Finale in Barcelona: Elvis lädt Barry ins Aquarium ein, um sich nach den Strapazen der letzten Wochen zu erholen. Blöd nur, dass ein halbes Dutzend hungriger (wenn auch harmloser) Haie im Becken auf ihn wartet. Wird er sich die Taucherausrüstung anziehen und ins Wasser steigen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Angstphase
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12