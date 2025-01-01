Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angstphase

Angst vor Wasser

Angst vor Wasser

Angstphase

Folge 8: Angst vor Wasser

12 Min.Ab 12

Das große Finale in Barcelona: Elvis lädt Barry ins Aquarium ein, um sich nach den Strapazen der letzten Wochen zu erholen. Blöd nur, dass ein halbes Dutzend hungriger (wenn auch harmloser) Haie im Becken auf ihn wartet. Wird er sich die Taucherausrüstung anziehen und ins Wasser steigen?

