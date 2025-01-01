Angstphase
Folge 2: Angst im Dunkeln
9 Min.Ab 12
Als Barry mit seinem Manager in einem mysteriösen Restaurant ankommt, ahnt er bereits, dass ihn eine neue Angstphase-Episode erwartet. Die Challenge: Dunkel-Dinner! Ein netter Kellner serviert mehrere Gänge, doch Barry hat in völliger Dunkelheit merkwürdigerweise keinen Appetit. Ob das an den unheimlichen Geräuschen, der gruseligen Musik oder den furchteinflößenden Kreaturen liegen könnte?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Angstphase
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12