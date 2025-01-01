Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 2: Angst im Dunkeln

9 Min.Ab 12

Als Barry mit seinem Manager in einem mysteriösen Restaurant ankommt, ahnt er bereits, dass ihn eine neue Angstphase-Episode erwartet. Die Challenge: Dunkel-Dinner! Ein netter Kellner serviert mehrere Gänge, doch Barry hat in völliger Dunkelheit merkwürdigerweise keinen Appetit. Ob das an den unheimlichen Geräuschen, der gruseligen Musik oder den furchteinflößenden Kreaturen liegen könnte?

