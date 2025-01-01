Anna und die Liebe
Folge 5: Heimlichkeiten
24 Min.Ab 12
Anna muss erkennen, dass sie trotz aller Anstrengung für Jonas nur eine Randfigur bleiben wird und er auch nicht erkennt, welches Talent in ihr steckt - er hat nur Augen für Katja. In ihrer Enttäuschung und ihrer Wut auf Katja zerstört Anna aus Versehen Unterlagen, die für die entscheidende Präsentation bei dem wichtigsten Kunden Lanford gedacht sind.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
