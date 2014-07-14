Anna und die Liebe
Folge 7: Gerüchte
24 Min.Folge vom 14.07.2014Ab 12
Anna glaubt ihren Ohren nicht: Jonas soll bei ihr übernachtet haben? Das ist zwar eine schöne Vorstellung, aber leider nur eine Lüge von Katja, damit ihre Untreue nicht auffliegt. Um Lars nicht zu verletzen, fügt sich Anna und tut so, als sei es wahr. Lars ist perplex, das hätte er Anna nicht zugetraut. Die Geschichte verbreitet sich in der Agentur wie ein Lauffeuer.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
