SAT.1Staffel 1Folge 7vom 14.07.2014
24 Min.Folge vom 14.07.2014Ab 12

Anna glaubt ihren Ohren nicht: Jonas soll bei ihr übernachtet haben? Das ist zwar eine schöne Vorstellung, aber leider nur eine Lüge von Katja, damit ihre Untreue nicht auffliegt. Um Lars nicht zu verletzen, fügt sich Anna und tut so, als sei es wahr. Lars ist perplex, das hätte er Anna nicht zugetraut. Die Geschichte verbreitet sich in der Agentur wie ein Lauffeuer.

SAT.1
