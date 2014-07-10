Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Das Fotoshooting

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 10.07.2014
Das Fotoshooting

Anna und die Liebe

Folge 4: Das Fotoshooting

23 Min.Folge vom 10.07.2014Ab 12

Jonas hält nicht viel von Anna. Katja hat dafür gesorgt, dass er glaubt, Anna würde ihre Schwester nur ausnutzen und kopieren, weil sie selbst immer in ihrem Schatten stand. Aber Anna setzt alles daran zu beweisen, was sie kann. Jonas beauftragt die beiden Schwestern, Statisten für ein geheimes Fotoshooting zu organisieren, das heißt: Anna muss wildfremde Menschen auf der Straße ansprechen ...

