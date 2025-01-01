Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Min.Ab 12

Nachdem Anna ihre ersten Telefongespräche gründlich verpatzt hat, kommt gleich die nächste Herausforderung. Bei der Locationsuche für das 'Silence'-Shooting muss sie das Konzept, das sie selbst entwickelt hat, nun als Organisatorin umsetzen. Als sie den perfekten Ort für das Shooting - eine alte Yacht - gefunden hat, boykottiert der bärbeißige Besitzer alle Bemühungen.

