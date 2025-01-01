Anna und die Liebe
Folge 12: Teamarbeit
24 Min.Ab 12
Anna muss einsehen, dass sie durch ihre Schüchternheit in der Agentur auch weiterhin auf Katjas Hilfe angewiesen ist. Denn eines will sie unbedingt: bei Broda & Broda beweisen, was sie kann! Sie beschließt also auch weiterhin im Hintergrund zu arbeiten, um nach und nach in der Agentur Fuß zu fassen ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen