Anna und die Liebe
Folge 9: Neue Herausforderungen
23 Min.Ab 12
Anna hat zwar ihren Job bei Broda & Broda wieder, aber Jonas will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Sie versteht die Welt nicht mehr, bis sie bemerkt, dass er aufgrund einer Intrige von Katja so sauer auf sie ist. Anna stellt sie zur Rede und weigert sich, sie weiterhin mit Ideen zu unterstützen ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
