Anna und die Liebe
Folge 108: Kein Hokuspokus
23 Min.Ab 12
Anna gelingt es nicht, Jannick von seiner Abreise abzuhalten und beschließt, sich nach all dem Gefühlschaos wieder auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Und das ist auch bitter nötig, denn die Ereignisse überschlagen sich. Durch einen Zufall erhält Anna die Gelegenheit, den Star Manuel Diaz auf einem Meet and Greet zu treffen.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen