SAT.1Staffel 1Folge 11
Folge 11: Widerstand

23 Min.Ab 12

Anna glaubt für einen Moment im Himmel zu sein, als Jonas sie aus ihrer Ohnmacht wach küsst. Jonas ist die Rettungsaktion peinlich: Er will am liebsten kein Wort darüber verlieren und geht Anna aus dem Weg. Als Anna herausfindet, dass Katja wieder einmal die Nutznießerin ihrer Idee ist, vergisst sie in ihrem Zorn für einen Moment ihre Schüchternheit ...

