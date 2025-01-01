Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 113

SAT.1Staffel 1Folge 113
Folge 113: Episode 113

23 Min.Ab 12

Nicht nur Edward Wood, sondern auch Jonas zeigt sich von Annas leidenschaftlichem Pitch beeindruckt. Auch wenn sie selbst noch gar nicht begreifen kann, dass sie erstmalig mit Bravour ihr eigenes Konzept präsentiert hat. Dieser neue Mut scheint sich auch positiv auf ihre Beziehung zu Jonas auszuwirken.

