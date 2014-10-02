Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 123vom 02.10.2014
Folge 123: Zeugen

23 Min.Folge vom 02.10.2014Ab 12

Anna ist fest entschlossen, herauszufinden, wer wirklich hinter dem Unfall steckt. Sie versucht Jonas zu überzeugen, dass sie eine heiße Spur hat, aber er bleibt skeptisch. Katja, die Annas Pillenvorrat entdeckt, nutzt ihr Wissen, um bei Jonas weitere Zweifel an Annas Glaubwürdigkeit zu säen. Als Anna und Jonas gemeinsam Fahrstuhl fahren, fällt ihr die Handtasche herunter ...

SAT.1
