Anna und die Liebe
Folge 124: Eingebildet
23 Min.Ab 12
Nachdem Jonas bemerkt, dass Anna ihn bezüglich der Tabletten belogen hat, muss sie jede Menge Überzeugungskraft an den Tag legen, um sein Vertrauen nicht gänzlich zu verlieren. Als er und Anna jedoch später das angebliche Unfallopfer stellen, kann der Mann glaubhaft machen, nichts mit der Sache zu tun zu haben.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
