Anna und die Liebe

Eingebildet

SAT.1Staffel 1Folge 124
Eingebildet

Anna und die Liebe

Folge 124: Eingebildet

23 Min.Ab 12

Nachdem Jonas bemerkt, dass Anna ihn bezüglich der Tabletten belogen hat, muss sie jede Menge Überzeugungskraft an den Tag legen, um sein Vertrauen nicht gänzlich zu verlieren. Als er und Anna jedoch später das angebliche Unfallopfer stellen, kann der Mann glaubhaft machen, nichts mit der Sache zu tun zu haben.

