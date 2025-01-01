Anna und die Liebe
Folge 127: Versöhnlich
23 Min.Ab 12
Anna ist nach ihrem Rausschmiss am Boden zerstört und zieht zu Paloma. Sie will das Geld zurückzahlen, muss aber ernüchtert feststellen, dass sie so schnell keinen Job in der Werbung finden wird. Darum beschließt sie, sich bei Armin und Susanne zu entschuldigen. Gemeinsam mit Paloma möchte sie wie früher den Laden schmeißen, um das fehlende Geld zurückzuzahlen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen