Anna und die Liebe

Geständnisse

SAT.1
Staffel 1
Folge 133
Geständnisse

Anna und die Liebe

Folge 133: Geständnisse

23 Min.
Ab 12

Anna bringt Katja tatsächlich dazu, Annas Unschuld vor Jonas zu gestehen. Doch sie muss erkennen, dass Katjas Geständnis nicht die gewünschte Rehabilitation mit sich bringt. Daraufhin fasst Anna den Entschluss, sich Jonas endgültig aus dem Kopf zu schlagen.

SAT.1
